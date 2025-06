Rudy Zerbi, "ah non è tua figlia?": la gaffe clamorosa

Rudy Zerbi ha una fidanzata di 22 anni più giovane rispetto a lui. La gente lo prende in giro, ma lui ci scherza sù. Il coach di Amici è sempre molto riservato sulla sua vita proivata. Ma da qualche anno sta frequentando Grace, una giovane ragazza che spesso - appunto - viene scambiata per sua figlia a causa della differenza di età. Il giudice di Tu si que Vales ha raccontato ad Animal House su Radio Deejay una gaffe divertente al telefono con Rosita Celentano.

Lei, infatti, lo ha stuzzicato: "Chi tra te e Alessandra Celentano porta meglio gli anni?". La domanda ha dato il via a una serie di racconti esilaranti. E il conduttore radiofonico ha rivelato: "Guarda, io ho una fidanzata che è già due volte in due anni che la scambiano per mia figlia. 'Ah, ma c’è anche sua figlia?' Nonostante lei sia una madre di una figlia, non è che è una bambina!".