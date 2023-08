In Onda, Bompiani choc contro la Meloni: "Ora si sentono liberi di dirlo"

17 agosto 2023 a

Ginevra Bompiani non perde mai l'occasione di attaccare il governo e soprattutto la Meloni. Ospite, in collegamento, di In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, la Bompiani, come ha fatto la Appendino prima di lei, ha usato il caso del generale Vannacci per insultare l'esecutivo. Di fatto la Bompiani ha affermato: "Io non mi stupisco delle parole omofobe del generale.

Del resto adesso, in questo momento, una certa parte del Paese, con questo governo di destra, si sente libera di dire alcune cose". Ecco dunque il solito ragionamento: usare un caso circoscritto, di un generale che è finito sotto procedimento per quanto affermato, per gettare fango sull'esecutivo.

"Messaggi alla mafia": Ginevra Bompiani oltre ogni limite, vergogna contro Meloni

La Bompiani ha poi aggiunto: "Questa destra ha dei modelli simili in Polonia, Vox in Spagna e l'Ungheria di Orban". Ma la vera domanda da porsi è quella che, interrompendo la Bompiani, pone sul tavolo Sandro Iacometti, forma di Libero e ospite in studio: "Ma cosa c'entra il caso Vannacci con il governo? Forse il governo sta con gli omofobi? Forse è questo che la Bompiani vuole dire? Questo concetto, mi spiace, ma non può passare". Insomma, il solito gioco dei maestrini della sinistra, usare qualunque arma per colpire il nemico di turno.