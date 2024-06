Taylor Momsen, pipistrello si attacca alla gamba e morde: choc sul palco

01 giugno 2024 a

a

a

Brutto imprevisto al concerto degli AC/DC a Siviglia: la cantante e attrice Taylor Momsen si stava esibendo all’Estadio La Cartuja quando all'improvviso un pipistrello le si è attaccato alla gamba mordendola. L'artista si stave esibendo insieme alla sua band, i Pretty Reckless, impegnata ad aprire tutti i concerti del tour europeo degli AC/DC. L'incidente è avvenuto mercoledì sera: il pipistrello è entrato in scena con un sottofondo rock e si è avvinghiato alla gamba della Momsen.

Dopo essersi accorta di cosa stava succedendo, la cantante ha immediatamente interrotto la sua performance. Poi è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Lo ha raccontato la stessa Taylor Momsen sui suoi canali social, dove ha postato foto e video. In un primo momento, quando l'artista ancora non aveva realizzato cosa stava succedendo, i fan hanno provato ad avvisarla. Tanto che nelle riprese la cantante dice alla platea: "Ragazzi, indicate qualcosa ma non so cosa state vedendo". E poi: "C’è un pipistrello sulla mia gamba. Qualcuno può aiutarmi? Devo davvero essere una strega!".

Suonano i Metallica ed è sempre la stessa musica

La cantante ci ha poi tenuto a rassicurare tutti sui social: "Il pipistrello era carino, ma mi ha morso. Quindi vaccini antibiotici per le prossime due settimane. Ringrazio tutto lo staff dell’ospedale che mi ha soprannominato Batgirl dopo averlo visto al telegiornale locale quella mattina".