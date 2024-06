Chiara Ferragni, la madre a capo della holding: soldi, le ragioni della mossa

Daniela Mastromattei 07 giugno 2024 a

a

a

Insieme in Versilia? Macché, in casa Ferragnez si consuma La guerra dei Roses atto secondo. È vero, Chiara e Federico Leonardo Lucia hanno trascorso il primo week end di giugno in Toscana con i rispettivi amici, a pochi chilometri l’uno dall’altra. Ma nulla fa pensare che ci sia stato un riavvicinamento tra i due, né che si siano incontrati. Anzi, c’è chi sostiene di aver sentito in un negozio di Forte dei Marmi l’influencer milanese lamentarsi al telefono della presenza dell’ex: «È venuto qui di proposito per rompermi le scatole» (notizia confermata da Myrta Merlino a Pomeriggio 5). Insomma la Ferragni si sarebbe risentita per essere stata messa in ombra ancora una volta (come accaduto platealmente al Festival di Sanremo) da Fedez che sarebbe «arrivato in Versilia per rovinarle il suo week end da protagonista».

Anche se tutto fa pensare che il rapper, avvistato mano nella mano al Gran premio di Monaco con una modella francese, voglia voltare pagina mettendo ancora più distanze dall’ex moglie, alla quale tra l’altro avrebbe imposto proprio nelle ultime ore di non mostrare più i figli (Leone e Vittoria) sui social, neanche di spalle, come era previsto negli ultimi accordi. La guerra dei Roses continua.

Nel frattempo la trentasettenne Chiara - che ha guadagnato fior di quattrini mostrando non solo abiti, borse, calzature, ma anche l’appartamento in città e la mega villa in vacanza, il primo bacio con Fedez, il fidanzamento non proprio una cosa intima (sul palco dell’Arena di Verona, la scena virale ha regnato sovrana per settimane sul web), le nozze stellari e poi i figli - ora mette in campo la mamma. Altro che supermanagerristrutturatore dopo la crisi dovuta allo scandalo del pandoro gate e dintorni, Marina Di Guardo, classe 61, dalle origini siciliane, popolarissima sui social (chissà da chi avrà preso la figlia), con qualche libro thriller all’attivo, diventa direttore generale della holding Sisterhood a cui fa capo l’impero commerciale (negli ultimi mesi traballante) della blogger, ovvero le società operative Fenice e Tbs, oltre agli immobili e tanto altro.

"Per loro non avrò pietà": Fedez, parole pesantissime a Chiara Ferragni

La Di Guardo che ha divorziato con il padre di Chiara, quando lei aveva solo 15 anni, diceva non molto tempo fa: «La mia unica preoccupazione è che le mie bambine (Chiara, Francesca e Valentina ndr) siano serene e felici. Ho insegnato loro che il bene più grande è la libertà. Non ho mai dato troppo valore al denaro. Non è quello che darà la felicità». Il denaro non darà la felicità, intanto adesso va a gestire un patrimonio mica da poco, diventando il braccio destro della primogenita con un pacchetto di ampie deleghe sottoscritte con atto notarile, come anticipato dal Corriere della Sera.

E dunque potrà «assumere e licenziare personale, sottoscrivere e revocare contratti di qualsiasi tipo, aprire e chiudere fidi, operare sui conti bancari, rappresentare la società in giudizio e presso una serie di enti pubblici, nominare avvocati, svolgere qualsiasi pratica fiscale». Una sorta di riassetto con l’approvazione dei bilanci 2023, che potrebbe coinvolgere le due società operative Fenice e Tbs. La prima, partecipata al 32,5%, è licenziataria dei marchi “Chiara Ferragni” e nel 2022 (ultimo bilancio disponibile) aveva realizzato 15,6 milioni di ricavi con 3,4 milioni di utile; la seconda è una “talent agency” che gestisce pure blog ed e-commerce con un fatturato di 14,5 milioni con 5,1 di utile nel 2022.

A questo punto la domanda nasce spontanea: che fine farà Fabio Damato, storico manager della Ferragni (anche lui travolto dal pandoro gate)? C’è chi giura che ha già pronte le valigie visto che il suo portafoglio di deleghe è stato trasferito totalmente alla Di Guardo, la quale in passato ha lavorato come vicedirettrice dello showroom del marchio di moda Blumarine. Nel frattempo c’è chi si aspetta un passo indietro della fondatrice (Chiara), presidente di Tbs Crew e amministratore delegato di Fenice, visto che è sotto inchiesta per l’ipotesi di truffa aggravata.

Intanto oggi il settimanale Gente esce con Manuela La Cetacea, star del porno on line che rivela i retroscena delle feste di Fedez. Ecco come avviene la selezione delle invitate, confida: «Il rapper e i suoi amici si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze di OnlyFans e dicono questa sì, questa no. I requisiti? Tra i 20 e i 25 anni, bella presenza, tacchi alti e un po’ di follower». Chissà come la prenderà Chiara...