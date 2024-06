Asia Argento rinata a 48 anni: "Sobria da 3, questa è la mia faccia oggi"

09 giugno 2024 a

Rinata, a 48 anni. Asia Argento sembra aver allontanato demoni interiori e vizi autodistruttivi, e lo rivendica con orgoglio su Instagram, dove ha cancellato tutte le (provocatorie) foto degli ultimi anni ed è tornata con uno scatto emblematico e alcune stories. Una medaglietta, e una didascalia, per annunciare la sua rinascita: tre anni di sobrietà.

L'attrice e regista figlia d'arte, rampolla di Dario Argento e Daria Niccolodi, era famosa per la sua vita da rockstar selvaggia, ricca di tormenti, drammi privati (dalla morte del compagno Anthony Bourdain, suicida, alla violenza sessuale del produttore americano Harvey Weinstein, denunciata e decisiva nello scatenare lo scandalo #metoo), storie d'amore travagliate (da quella con Morgan al flirt-amicizia proibita con Fabrizio Corona).

Ora però Asia ha voltato pagina. "Oggi compio 3 anni di sobrietà - scrive -. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita. Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo".

"Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria - prosegue -. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena. Grazie Simone Arrighi per aver immortalato questo momento. Grazie Sue per il chip. Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente".