Asia Argento si mette a nudo: "Tre anni senza droghe e alcol, cosa non cambierei mai"

Roberto Tortora 10 giugno 2024

Il post su Instagram è di quelli che fanno rumore e a scriverlo è l’attrice Asia Argento, da sempre donna controcorrente e che fa parlare di sé anche al di fuori del set. Ha deciso di rivolgere ai social un messaggio per annunciare un traguardo importante, i suoi 3 anni di sobrietà, un percorso lungo per uscire da una spirale d’alcolismo nella quale era precipitata e che, evidentemente, le stava complicando e non poco la vita. Le parole toccanti della figlia del re dell’horror italiano su Instagram sono state scritte al cospetto di oltre settecentomila follower che hanno potuto leggere soltanto questo post e hanno notato come l’attrice abbia, invece, cancellato tutti i precedenti.

Insomma, una rinascita: “Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita. Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo. Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena. Grazie Simone Arrighi per aver immortalato questo momento. Grazie Sue per il chip. Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente”.

A corredo del post 4 fotografie: la monetina degli Alcolisti Anonimi che certifica tre anni di sobrietà, un cartoncino di congratulazioni, l’annuncio ridondante “senza alcol e droghe da 3 anni” e infine un primo piano, firmato da Simone Arrighi, che la mostra sorridente e finalmente serena. Sua figlia Anna Lou, primogenita avuta con il cantautore Morgan, commenta subito il post con un sincero “grazie di tutto”. La mamma, allora, controreplica con affetto: “Grazie a te, di tutto, ma proprio di tutto”. Per Asia Argento la nuova vita, probabilmente, è appena cominciata.