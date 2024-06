Elettra Lamborghini si confessa: "Vivo un'estate perenne"

Daniele Priori 18 giugno 2024 a

Se c’è una superstar in Italia che rappresenta alla perfezione l’estate con tutta la sua leggerezza e la sua sana follia, questa è Elettra Lamborghini. Gioiosa, libera, soddisfatta del suo percorso artistico e umano. In questa intervista che la cantante ha voluto rilasciare a Libero fresca di uscita con il nuovo singolo estivo intitolato Dire fare baciare, Elettra ci svela che la sua prossima mossa sarà quella di cercare l’estate tutto l’anno, proponendo qualche tormentone dei suoi adatto a scaldare anche la stagione più fredda. Con un occhio, un pensiero o forse addirittura qualcosa di più come una “canzone seria” da proporre al nuovo Sanremo di Carlo Conti.

Erede di un impero fatto di automobili sportive e di lusso. Ereditiera, in effetti, la chiamano in tanti. Elettra, in realtà, ha deciso ormai quasi un decennio fa, di uscire con un volto diverso: quello della serenità, della spensieratezza e dell’autoironia. Gli ingredienti con i quali l’artista bolognese condisce da sempre la propria musica che dal 2015 si fa ascoltare e ballare in Italia ma anche all’estero, in Spagna e in Germania ad esempio, dove la personalità di questa giovane, prorompente italiana si è fatta notare già quasi dieci anni fa, nel corso dei quali il mondo di Elettra si è via via popolato fino a raggiungere oltre 7 milioni di follower su Instagram, appassionati sostenitori di un’artista in costante evoluzione ma soprattutto con la dote di partorire, assieme ai partner musicali che di volta in volta la affiancano, quest’anno a fianco a lei c’è il rapper Shade, brani con il dna dei veri “tormentoni” (mentre tutti gli altri si sforzano quanto mai per cercarne uno).

Dire fare baciare dunque. Cosa dobbiamo aspettarci, Elettra, dal tuo nuovo singolo con Shade... lettera o testamento?

«Sicuramente lettera perché significa che mi è arrivato a casa il disco d’oro. Scherzi a parte sono entusiasta di essere ritornata in musica con un pezzo che rispecchia la mia grinta ed energia positiva. È un brano a cui tengo parecchio e che mi mette subito di buon umore! Il brano ha l’intenzione di emettere solo good vibes facendoci alzare il volume per tutta l’estate, un pezzo fresco, leggero e spensierato con una melodia che ci catapulta subito in Messico. Mi aspetto che le persone possano scatenarsi a ballare questo pezzo da sole o in compagnia, con gli amici, la famiglia o i bambini. L’estate è uno dei momenti bellissimi da passare insieme e la musica in questo aiuta, può essere la colonna sonora indelebile di alcuni dei nostri momenti più belli. Sono anche molto contenta di cantarlo con Shade che era perfetto per questo pezzo con me».

Uno dice Elettra Lamborghini e pensa automaticamente al “tormentone” estivo. Possiamo dire, citando un po’ la sua canzone sanremese: «tormentone e il resto scompare»?

«Sì, diciamo che l’estate è la mia stagione preferita per uscire con nuova musica anche per la mia innata solarità. Ho sempre fatto musica per divertirmi e divertire. La musica per me ha lo scopo di unire le persone e poi io che adoro ballare non posso non uscire con un pezzo estivo. Adesso il prossimo passo sarà quello di proporre anche dei brani per l’inverno perché ormai non c’è più stagione per le hit e anche d’inverno la gente ha bisogno di ballare».

Ha mai pensato di proporre anche una canzone seria, impegnata su qualcuno dei temi a lei più cari... Magari anche solo per vedere l’effetto che fa.

«Si ma a tutto tempo debito... Chissà magari proprio Sanremo potrebbe essere la soluzione adatta».

E allora Elettra, inviamo qui dalle colonne di Libero, una ideale lettera al nuovo direttore artistico, Carlo Conti, di ritorno all’Ariston..

«Sì, avrei un messaggio per lui. Caro Carlo ho una canzone molto bella da poter portare ma la canterò solo se la porterò sul palco di Sanremo...».

Come dire: a buon intenditor o direttor che dir si voglia, poche parole, solo note... In effetti lei è stata anche giudice a The Voice. Le piacerebbe tornare a fare qualcosa in televisione? Un programma condotto da lei?

«Sì, parallelamente alla musica ho sempre portato avanti la mia passione per la tv. Oltre a The Voice, mi sono divertita molto anche in altri programmi come Italia’s got talent. La tv è intrattenimento e fa parte del mio modo di essere. Continuerò sicuramente in questo percorso e sì, mi piacerebbe un giorno condurre un programma tutto mio anche se in parte già lo sto facendo con Only fun - Comico show sul Nove».

Ha appena compiuto 30 anni, cosa vorrebbe che di lei “non scomparisse” dietro il personaggio Elettra ma anzi emergesse un po’ di più sulla donna Elettra? Qualcosa che magari ad oggi le persone non sanno di lei...

«Vorrei rimanere sempre così perché è quello che mi rende unica. Sono vera, senza filtri e vorrei essere ricordata proprio così per quello che sono. Le persone nel tempo hanno imparato a conoscermi meglio e di questo sono fiera. Apprezzano la mia simpatia, la mia ironia e questo mi fa super piacere perché io sono sempre con il sorriso. Sono una donna estremamente solare e anche molto dolce, forse questo lato non tutti ancora lo conoscono. Inoltre impazzisco per gli animali, in particolare cani e cavalli, infatti appena posso passo del tempo con loro, vado a cavallo o faccio una passeggiata , è una sorta di terapia. Stare con loro mi fa stare al top».

Tornando a parlare di musica e di Eurovision: le piaceva più la drag queen barbuta Concita Wurst che vinse dieci anni fa o il cantante svizzero non-binario Nemo vincitore di quest’anno?

«Non ho preferenze ma se dovessi esprimere una vicinanza le direi Concita Wurst perché è stata rivoluzionaria e pioniera di tutto questo movimento».

Mi dica invece, se ne ha uno, un altro personaggio, una figura di riferimento nel suo personale “pantheon” a cui lei si ispira, oltre al desiderio più grande che sogna di realizzare.

«In realtà io non ho dei personaggi di riferimento. Preferisco essere unica nel mio genere, rimanendo autentica. Il mio sogno più grande lo sto già vivendo: continuare questo viaggio potendo esprimere la mia personalità, continuare quindi a fare la musica che mi piace, sentire l’affetto del mio pubblico che mi supporta nel quotidiano e che mi sprona sempre a fare meglio».

Non resta dunque, Elettra, che augurarti un buon tour, all’inizio di un’altra estate di concerti sui palcoscenici di tutta Italia. Ti aspetti qualcosa in particolare da questa ennesima lunga stagione live?

«Sì, sarà un’estate ricca di concerti e di live che mi porteranno in giro per tutta la penisola. Lo show è bello carico di energia. Sul palco con me i miei ballerini e la grande voglia di far scatenare il pubblico. Tra sudore, sorrisi e tanta voglia di condividere la musica insieme. La cosa che mi gratifica di più è quando a fine concerto o sui social i miei fan mi dicono: “Grazie Elettra è stato il concerto più bello della mia”».