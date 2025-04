Il Volo, liti continue? "Mai d'accordo", spunta un retroscena

Non sempre si può essere d'accordo su tutto. A dirlo è Il Volo, il gruppo composto da due tenori e un baritono. Anzi, proprio avere pareri discordanti "è la nostra forza - conferma Ignazio Boschetto -. Non siamo un gruppo, ma tre persone, con la loro individualità, che si trovano a lavorare insieme. Se non siamo sempre d’accordo tra noi va benissimo anche perché il dubbio mi fa sentire vivo. La vita non è bianco o nero: è fatta di sfumature, di colori, di diversità".

Raggiunto dal Messaggero, Piero Barone lancia una frecciata ironica all'amico: "Potevi dirlo con meno parole: sarebbe stato più onesto se avessi detto semplicemente: 'io non sono mai d’accordo con voi'". E Gianluca Ginoble rincara la dose: "Discutiamo veramente di tutto, ma sono discussioni costruttive che non rinunciano mai all’autocritica. Siamo i più severi giudici di noi stessi". In ogni caso i tre si definiscono "un caso anomalo".