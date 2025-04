Affari Tuoi, Stefano De Martino striglia Ricardo: "Lo hai detto, ora lo fai"

Le regole vanno rispettate, anche quando si tratta di Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio. Nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, il concorrente ha scelto il cambio dopo i suoi primi sei tiri, ma pochi istanti dopo ha rivelato a tutti che stava solo scherzando: "Sè c'è una cosa di me, è che mi piace giocare". Il Dottore, però, è intervenuto immediatamente, costringendolo comunque a procedere.

Telefonato Stefano De Martino, il Dottore ha proposto al giovane il cambio e lui ha risposto con un sì, salvo poi fare retromarcia: "Se c'è una cosa di me è che scherzo molto, infatti rifiuto il cambio e vado avanti". Troppo tardi. De Martino, visibilmente sconvolto, ha ricevuto una nuova telefonata dal Dottore. "Purtroppo devi cambiare, hai detto che lo avresti fatto. Mal che vada, puoi tenere l'8 da parte e provare a recuperarlo dopo", gli ha a quel punto suggerito il conduttore di Rai 1.