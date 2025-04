Laura Pausini "dimagrita di 20kg": la foto in costume, "è irriconoscibile"

C'è una nuova Laura Pausini. E qualcuno la definisce addirittura "irriconoscibile", non senza un pizzico di malizia. La cantante romagnola, autentica star della musica italiana nel mondo (soprattutto in America Latina), su Instagram qualche giorno fa ha pubblicato alcune sue foto in occhiali da sole, costume da bagno e sorriso smagliante.

"Happy Easter. Buona Pasqua a tutti con un sorriso. Felices Pascuas a todos con una sonrisa. Feliz Páscoa a todos com um sorriso. Joyeuses Pâques à tous avec le sourire. Frohe Ostern an alle mit einem Lächeln", ha scritto in inglese, italiano, spagnolo, francese e tedesco, per non scontentare nessuno dei suoi fan. Ma l'attenzione di tutti è per la sua forma smagliante.

Come rivelato dalla stessa 50enne di Solarolo, è infatti dimagrita di ben 20 chilogrammi. "Non ho fatto punture, solo fatica e costanza", ha spiegato la cantante a scanso di equivoci e malelingue. "Volevo togliermi di dosso chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori. Senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio".