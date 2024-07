Annalisa, la foto con Rudy Zerbi: "Altroché storie brevi", è irriconoscibile

Roberto Tortora 03 luglio 2024 a

Critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico, DJ e conduttore televisivo. Rudy Zerbi di sicuro ne capisce di musica e tra i tanti talenti coltivati, lanciati e portati al successo c’è anche una delle cantanti e performer più in auge del momento, cioè Annalisa Scarrone, nota a tutti semplicemente come Annalisa. Per lei, a 38 anni, 13 dischi d’oro e 14 di platino. Addirittura, la NASA le ha voluto dedicare un asteroide, premiando la sua laurea ed il suo amore per la fisica, che hanno caratterizzato Annalisa ben prima della sua ascesa musicale. 20014 è l’asteroide scoperto nel 1991 dall'astronauta Henry E. Holt, ma l'agenzia governativa spaziale ha voluto cambiare il suo nome solamente adesso.

Rudy Zerbi ha voluto festeggiare i 14 anni di amicizia prendendo spunto dalla nuova hit della cantante savonese, in duetto con il milanese Tananai, cioè “Storie Brevi”. Ha, così, postato una foto su Instagram che lo ritrae proprio accanto ad annalisa in occasione di “Amici 10”, il talent ormai storico di Maria De Filippi. In quella foto, Rudy Zerbi aveva 40 anni e Annalisa soltanto 24 e la differenza di età si percepisce palesemente dal volto fanciullesco della cantante. Rudy Zerbi ha poi scritto: “Altro che storie brevi, amici da Amici 10”.

La foto ha scatenato ben 32,5 mila like e la risposta di Annalisa non ha tardato, un semplice: “Che capolavoro zio che hai tirato fuori!”. Di recente, in un’intervista a Verissimo, Rudy Zerbi aveva ribadito la sua stima per la cantante: “Annalisa rimane ancora oggi il livello assoluto di allieva modello. Molto preparata, faceva sempre quel qualcosa in più. Che bello vedere questi ricordi e questi ragazzi sia nel canto che nel ballo. Amici non li abbandona e non vengono dimenticati. Alcuni sono professionisti o giudici all’interno della scuola. È veramente bello vederli realizzarsi e vivere di musica. Io dico sempre di cercare di non avere paura, ma di essere felici del proprio lavoro”.