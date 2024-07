Andrea Delogu, "mi sento morire": gastroscopia d'urgenza, fan preoccupati

06 luglio 2024 a

a

a

Le ultime storie pubblicate da Andrea Delogu su Instagram fanno preoccupare i fan. La conduttrice di Tim Summer Hits ha fatto sapere di essere dal medico per una gastroscopia. In una prima storia, la speaker radiofonica ha scritto ironicamente: "Vabbè dai, due aperitivi 'abbondanti' in una settimana che vuoi che siano. Ho 42 anni mica 100". Poi, il giorno dopo, la brutta sorpresa.

Il mattino successivo, infatti, la Delogu è andata immediatamente da un gastroenterologo - anche se non ha specificato se al pronto soccorso in ospedale - per fare una gastroscopia d'urgenza. "Mi sento morire", ha detto al medico. Dopo la visita, l'esito dell'esame è stato piuttosto chiaro. E a comunicarlo è stata la conduttrice stessa: "Responso: sta benissimo, non è abituata a bere. Se non ha mai bevuto perché iniziare adesso?".

Intanto, nell'ultimo periodo la conduttrice sta affiancando Carlo Conti in TIM Summer Hits su Rai 1, una sorta di Festivalbar della tv di Stato che si tiene in Piazza del Popolo a Roma. Il primo appuntamento ha registrato ben 2.670.000 telespettatori, pari al 19.2% di share. Al timone di questo show, la Delogu si è messa nuovamente in mostra con tutte le sue qualità, come la presenza scenica e anche la competenza musicale.