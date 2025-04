La volta buona, Carmen Russo crolla in lacrime: "Io ed Enzo Paolo..."

Carmen Russo non si trattiene. Tra gli ospiti de La Volta Buona in onda venerdì 25 aprile su Rai 1, l'ex ballerina si lascia andare a uno sfogo. Al centro proprio Papa Francesco a cui è stata dedicata l'intera puntata. La showgirl ha spiegato a Caterina Balivo di essere molto legata al Pontefice, che ha sempre considerato "una guida e un aiuto per l'umanità".

Ecco allora che si è commossa: "La fede è la vita. È la cosa più importante per tutti. Papa Francesco è stato un grande dono per tutto il mondo. L'essere umano ha bisogno di un aiuto, di una guida, di una luce". E ancora: "Mi commuovo, mi dispiace che non ci sia più. Quando io, mia figlia ed Enzo Paolo lo vedevamo in tv eravamo sereni. È quella persona che non ti faceva avere paura e in questo mondo ci sono tante occasioni per averne".