PiazzaPulita, Forchielli contro Geraci: "Ti salterei addosso"

"Lancio una proposta provocatoria: copiamo la Cina, dobbiamo fare un sistema statalista dove facciamo esattamente come hanno fatto loro negli ultimi 30 anni": l'economista Michele Geraci lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 parlando dei dazi e della guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti. Le sue parole, però, hanno fatto saltare dalla sedia l'imprenditore Alberto Forchielli, che in collegamento con la trasmissione ha detto: "Se copi la Cina devi mettere una montagna di dazi, perché la Cina in 40 anni si è sviluppata mettendo dazi a bocca di barile, se fossi in studio ti salterei addosso per le cose che dici. La Cina ha applicato 40 anni di dazi pesantissimi per arrivare dov'è".

"Sì ma lo ha fatto quando aveva un Pil pro capite di mille dollari - ha spiegato Geraci - noi non ce lo possiamo più permettere, perché siamo a 25mila euro. Noi dobbiamo fare un piano industriale e decidere quali sono i settori dove investire, dove la linea tra Stato e mercato deve un po' avanzare e dare più spazio allo Stato, dobbiamo garantire questa transizione. Questa concorrenza feroce che ci fa la Cina i lavoratori italiani non sono in grado di fronteggiarla".