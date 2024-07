Elettra Lamborghini in lacrime: "Una cosa impressionante, mi devo riprendere"

Roberto Tortora 08 luglio 2024 a

Elettra Lamborghini e l’amore per i cavalli. Una passione viscerale, autentica, sincera, al punto da scatenarle emozioni forti e contrastanti. Un pensiero fisso, anche in questo periodo, in cui è molto impegnata con il suo tour estivo e sta girando molto sia in Italia sia all’estero. Così, tra un'esibizione e l'altra, la cantante si è concessa anche una visita nella sua casa immersa nel verde e, soprattutto, un po' di relax in famiglia e con i suoi adorati cavalli. Elettra ha registrato e postato una storia Instagram affettuosa insieme al suo amico a quattro zampe Ermes e ha scritto: “Tornata a casa solo per mezza giornata, non vedevo l'ora di vedervi. Siete tutto per me”. Il tutto corredato dal classico cuore rosso e faccina commossa.



Poi, l’imprevisto. Una coincidenza che le ha riportato alla mente la sua cavalla Lolita, scomparsa qualche tempo fa. Così, ecco una nuova storia Instagram in cui scrive: “Che cavolo di impressione... Stavo guardando i video dei miei cavalli che ho appena pubblicato e c'era la tv accesa in sottofondo, a un certo punto, hanno messo ‘Angelo mio’ di Gianna Nannini, canzone vecchissima (quindi improbabile che la passassero in tv) ed era la canzone che insieme a ‘Sei Nell'anima’ (sempre della Nannini), facevo sempre ascoltare a Lolita quando eravamo assieme e che le ho dedicato più volte”.

Arriva un terzo video ed Elettra mostra ai suoi fan tutto il suo turbamento, per un pensiero malinconico che le è schizzato su nella testa come un fulmine, l’apparizione magica della sua Lolita. La Lamborghini scrive: “Piantino check”, poi spiega: “Mi sono un attimo ripresa ragazzi... Comunque sono passati 4 anni e io piango ancora così, la scomparsa di questa cavalla mi ha proprio devastato la vita, quando passerà questo dolore? Comunque io ci credo un sacco negli angeli e per me era lei che viene spesso a trovarmi anche nei sogni”.