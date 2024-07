Kekko Silvestre dei Modà, "non posso promettere nulla": un annuncio drammatico

20 luglio 2024 a

Il dramma di Kekko Silvestre, leader dei Modà: la band milanese, capofila del rock "melodico" degli anni Dieci, sarà costretta a fermarsi a tempo indeterminato.

Il cantante, frontman e autore per tanti interpreti di primo piano della nostra musica. ha deciso di uscire allo scoperto e confessare ai fan il proprio profondo disagio interiore con un accorato post sui social. L'ultimo singolo del gruppo risale a poco meno di un anno fa, Foglietto col tuo nome, quasi un anno fa, in attesa del prossimo album che invece dovrà aspettare. La delusione dei, fan che avevano riempito l'Arena di Verona, è tangibile.

"Non riuscivo a piegare le gambe": Kekko dei Modà, drammatica confessione

"Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa - esordisce Silvestre -. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo Sansiro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita. Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo".

Quindi, la mazzata a freddo: "Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi… sicuro che mi possiate capire… Vi amo". Già in passato Silvestre aveva confessato di lottare da tempo con la depressione. "Non riuscivo nemmeno a camminare", aveva spiegato nel marzo del 2023.