Loredana Bertè umilia il rosicone: "Faccio come ca*** mi pare!", poi il dito medio

23 luglio 2024 a

a

a

Un commento di pessimo gusto postato su TikTok ha fatto scattare la reazione irosa di Loredana Bertè, la mitica cantante, 73 anni. Un utente infatti rivolgendosi a lei ha scritto: "Loredana, non cominciare anche tu a uscire in mutande", nel mirino del leone da tastiera le minigonne esibite dall'artista. La risposta della cantante, decisa e come sempre senza alcun pelo sulla lingua, è diventata virale: "Mi vesto come ca**o mi pare", lo ha stroncato a tempo record.

E ancora, Loredana Bertè ha dedicato un video alla replica, sottolineando la sua indipendenza e il suo diritto di vestirsi come vuole. La cantante ha rimarcato con fierezza: "Caro punto interrogativo, che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata. Ricordi gli anni ’60? Forse non c’eri, io sì. Comunque mi vesto come ca*** mi pare", ha ribadito il concetto se ancora non fosse stato sufficientemente chiaro.

Con un messaggio rivolto a tutte le donne, Loredana ha poi aggiunto: "A qualunque età, ragazze e donne, vestitevi come volete, come vi sentite meglio con voi stesse e con gli altri. Io sono per la libertà totale e quindi sono libera di vestirmi e di fare quello che cavolo voglio. Ricordatevelo bene anche voi, fate come me. A 60 anni, a 70 avete delle belle gambe? Mettete la minigonna, più corta che avete, come me! Anche se non avete delle belle gambe, mettete pure la minigonna. Chi se ne frega!", ha concluso la sua intemerata in crescendo. Al termine del video, Loredana Bertè ha anche sfoggiato un bel dito medio, il cui significato è chiarissimo: nessun compromesso, massima libertà e... rosiconi muti.