Venezia, l'81esima mostra del cinema: Clooney, Pitt, Jolie, Kidman e Bellucci, parata di stelle al Lido

Annamaria Piacentini 24 luglio 2024 a

a

a

In questa edizione, terminato il divieto di venire al festival a causa del Covid, le grandi Star hollywoodiane tornano al Lido. Sarà un festival importante che accederà i riflettori sul grande cinema internazionale. Ad aprire, il regista americano Tim Burton, con il film “Beetlejunice”, sequel del successo riscosso nell'88. Nel cast anche la bellissima Monica Bellucci, sua compagna nella vita. Cinque i film italiani in concorso: Iddu, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; Queer, di Luca Guadagnino; Diva Futura, di Giulia Louise Steigerwalt; Campo di battaglia, di Gianni Amelio; Vermiglio, di Maura Delpero. Chiude il festival Pupi Avati con L'orto americano, film horror, Fuori concorso. Sedici i film stranieri . La Mostra, diretta con grande professionalità da Alberto Barbera, avrà luogo dal 28 agosto al 7 settembre. La giuria è presieduta dall'attrice francese Isabelle Huppert, ci sarà anche il premio Oscar Giuseppe Tornatore. I Premi alla Carriera saranno consegnati all'attrice Sigourney Weaver e al regista Peter Weir. In attesa del verdetto finale deciso dai componenti della giuria, ci auguriamo che in questa edizione il Leone d'Oro ruggisca in italiano.