Marianna Trevisan, basta sesso: "Anche un bacio brucia", la sua svolta

Marianna Trevisan non farà più sesso. Non solo. La donna non darà più nemmeno un bacio perché "mi brucia". Lo ha annunciato l'ex volto di Non è la Rai nel corso del programma Storie di Donne al Bivio di Monica Setta, spiegando per filo e per segno il motivo ch l'ha spinta a cambiare vita. Il motivo? La fede.

D'altronde, la ex showgirl non è l'unica ad aver voluto rinunciare improvvisamente alla sessualità. Prima di lei, molti anni fa, un scelta ancora più drastica era stata presa dall’attrice Claudia Koll. Ora, a intraprendere la via del Signore è anche l'ex volto di Non è la Rai. "Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera", racconta la donna. "Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare".

E la showgirl avrebbe sviluppato una sensibilità davvero particolare, tanto da provare nei confronti dell'amore fisico una forma di vera e propria "repulsione". "Essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male. Anche un bacio mi brucia. Si dice "ama il tuo prossimo come te stesso", non “annulla te stesso per il tuo prossimo”, afferma ancora la Trevisan citando la massima cristiana. L'ex velina ammette inoltre di averci provato a buttarsi in una relazione, ma ormai la donna è diventata un'altra persona e sarebbe proprio il suo corpo a farle capire cosa deve fare: "Ovviamente in questi anni ho tentato di non chiudermi - ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip - c’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni, non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo".

