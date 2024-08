Elenora Rocchini chiede 6.000 euro per il cane, è bufera

12 agosto 2024 a

a

a

Un appello sui social che fa discutere. In queste ore Eleonora Rocchini, ex volto Uomini e Donne e influencer, dopo aver scoperto la grave malattia di cui soffrirebbe il suo amato cane Ares, che necessita di un intervento immediato e molto costoso, ha deciso di chiedere aiuto ai suoi follower. "Ragazzi io non voglio far pena a nessuno. Ma oggi è successa una cosa bruttissima. Ho scoperto che Ares ha un tumore molto grave. Infatti in questo momento è in ospedale infatti sono stata fino a quest’ora con lui. Un tumore molto grave sotto la spina dorsale. Difficilissimo da operare. Fino a ieri stava bene, oggi sta molto male e sto rischiando di perdere il mio cane", ha scritto la Rocchini.

Poi ha aggiunto: "Per l’operazione mi hanno chiesto sei mila euro e io sinceramente questi sei mila euro non ce li ho. Considerando che io cerco sempre di aiutare gli altri, oggi sono qua a chiedere un supporto a voi, anche solo di poco, ma io devo riuscire a trovare questi sei mila euro per cercare di salvare il mio cane". E ancora: "Non sono stabile per poter parlare. Non sono lucida per fare delle storie. La mia vita si è appena distrutta. Senza di lui la mia vita è finita. Sono qui a chiudere in piccolo aiuto per salvare la persona più importante della mia vita perché non so come c***o fare".

Ma qualcuno le ha rinfacciato le sue ultime vacanze extralusso in Thailandia: "Appena la taggo è improvvisamente dentro la clinica e si accorge di aver raccolto sette mila euro anziché sei. Chiude la raccolta. Poi ci spiegherà come mai con le sue attività e vacanze in paradisi tropicali le servono i soldi dei follower", ha scritto Selvaggia Lucarelli. La risposta non si è fatta attendere: "Per i leoni da tastiera e le cattiverie, ora devo pensare al mio bambino. Arriverà il tempo anche per chiarire le idee a voi. Anche se per le anime cattive non c’è cura".