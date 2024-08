Barbareschi, psicologo di coppia su Rai 2 nel bel mezzo delle bufere Jennifer Lopez e Morata

Alessandra Menzani 20 agosto 2024 a

Non sembra un caso l’arrivo in televisione di questa ondata di trasmissioni che si pongono l’obiettivo di riappiccicare le coppie in crisi e tentate di riportare l’armonia nelle relazioni scricchiolanti. Se leggiamo le cronache rosa, infatti, avremmo sicuramente notato l’epidemia di separazioni illustri e anche un po’ incredibili, come quella tra Ben Afflect e Jennifer Lopez il cui matrimonio è durato un solo anno o come quella di Alvaro Morata e Alice Campello, che tubavano sui social fino a dieci minuti prima di annunciare la separazione.

La tv sembra aver fiutato questa tendenza (che non coinvolge solo vip ma anche persone comuni) e infatti propone una serie di programmi sul tema dell’amore. Sul piano dell’Auditel la scelta è strategica. Su Raiuno, Mara Venier, oltre a Domenica In condurrà dal 9 novembre, ogni sabato alle 14, andrà una trasmissione che strizza l’occhio a quelli della collega Maria De Filippi.

Il titolo è Le stagioni dell’amore, si tratta di un dating show in cui i protagonisti non sono più giovanissimi, ma ancora single, e si incontrano tra loro attraverso gli avatar di loro stessi da giovani. Lo spirito del programma è quello di un inno al «forever young», al fine di dimostrare che l’età è solo una convenzione sociale. La formula ricorda un po’ quella di Uomini e donne di Maria De Filippi, ma Mara Venier sarà in grado di stupirci.

NUOVI EQUILIBRI

Si chiama Semi lasci non vale, poi, il nuovo programma presentato dall’attore e produttore Luca Barbareschi (che sarà anche uno dei concorrente di Ballando con le stelle di Milly Carlucci), anch’esso sul mondo delle coppie, ma in crisi. Dal 21 ottobre al 18 novembre andrà in onda su Rai2: al centro la storia di sei coppie in difficoltà che vivranno in una villa per quattro settimane per cercare di ristabilire i propri equilibri. Queste coppie non riescono più a vivere la relazione come un tempo, in modo appagante, e vogliono provare a capire come ritrovare la sintonia.

Per 4 settimane, all’interno di una villa, si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione. Il format ha dunque un taglio anche psicologico e viene annunciato addirittura come un «corso di educazione sentimentale» nel quale i partecipanti saranno accompagnati dal conduttore e da un team di esperti (e di un vip diverso ogni puntata) per ritrovare, insieme o da soli, la propria serenità.

Anche Real Time dirà la sua sull’argomento con un programma tutto nuovo. Sarà Belen Rodriguez a condurlo, una che in fatto di guai sentimentali ha parecchio da raccontare, tra quello che lei ha definito “tradimento” dell’ex marito Stefano De Martino, alla brusca separazione con il padre della sua seconda figlia, Luna Marì, con cui si è lasciata poco dopo la nascita della piccola. In amore, Belen non è fortunatissima, ma è molto entusiasta di debuttare su Real Time dopo tanti anni a Mediaset.

CRISI DEL SETTIMO ANNO

La trasmissione della bella argentina si chiama Amore alla prova - la crisi del settimo anno, un titolo che dice più o meno tutto. La stessa Belen, sulla sua pagina Instagram, ha postato recentemente l’annuncio: «Sono alla ricerca di coppie che vogliano affrontare i loro problemi vivendo un’esperienza unica e autentica. Mettete alla prova il vostro amore iscrivendovi al casting sulla pagina. Ah, non sarete soli: con voi ci sarò io. Belen». Infine due colossi che non hanno bisogno di presentazioni: Uomini e Donne, di Maria De Filippi, che dovrebbe tornare il 9 settembre su Canale 5, e Temptation Island, che avrà una versione invernale dal 10 settembre 2024. Di sicuro tutti questi format avranno un ampio seguito: le difficoltà di coppia, tranne per pochissimi fortunati, sono una realtà che coinvolge il mondo intero. E di amore non si parla mai troppo.