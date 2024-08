In Onda, Senaldi smonta le balle rosse: "Le Meloni in Puglia con la famiglia allargata? No, non è così"

24 agosto 2024 a

A In Onda il dibattito si accende sull'annuncio da parte di Arianna Meloni che in colloquio con ilFoglio ha fatto sapere che il suo matrimonio con Francesco Lollobrigida è finito. Da sinistra, in un momento così delicato per la sorella del premier, sono arrivati attacchi e sfottò davvero inopportuni che hanno innescato polemiche feroci. A quanto pare il rispetto per la sfera personale e privata dalle parti dei progressisti vale solo a senso unico, ovvero quando di mezzo ci sono esponenti rossi, se invece al centro delle cronache c'è un esponente di centrodestra, tutto è concesso.

Ma tant'è. E nel corso della puntata di In Onda andata in onda questa sera, sabato 28 agosto, qualcuno ha fatto riferimento alla "famiglia allargata di Giorgia Meloni e Arianna Meloni che hanno trascorso le vacanze insieme in Puglia con Giambruno e Lollobrigida". Su questo punto è intervenuto il condirettore di Libero, Pietro Senaldi che di fatto ha messo in chiaro un aspetto non da poco: "Qui non si può parlare di famiglia allargata perché non ci sono terzi. Famiglia allargata è quella in cui io vado in vacanza con la mia ex moglie e la nuova compagna, non mi pare sia questo il caso...". Parole molto chiare che rimettono le cose a posto in una giornata piuttosto piena di veleni piovuti da ambienti di sinistra.