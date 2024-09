4 di Sera, Paolo De Debbio si sfoga: "Queste persone devo stare fuori dalle stazioni!"

11 settembre 2024 a

Paolo Del Debbio non è di certo un tipo che le manda a dire. E a 4 di Sera, il talk show di Rete4 nell'access prime time, il conduttore fa una riflessione importante. I fatti di cronaca che si consumano nei pressi delle grandi stazioni di Milano e Roma ormai riempiono i tg e i siti da mattina a sera. Si parla di pestaggi, furti e aggressioni violentissime, spesso per mano di rom o immigrati che bivaccano proprio nei grandi scali ferroviari.

L'ultimo caso riguarda un ragazzo che era arrivato a Milano da Bari per fare il test di ammissione all'università nella facoltà di scienze infermieristiche. Il giovane è stato sorpreso da tre marocchini proprio all'interno della stazione ed è stato selvaggiamente picchiato. Una storia che ha colpito e non poco l'opinione pubblica, soprattutto per la violenza inaudita con cui il povero ragazzo è stato messo nel mirino dalla banda di immigrati.

E così Del Debbio, proprio in chiusura di trasmissione, sui titoli di coda, si è rivolto verso la telecamere e ha tuonato: "A me non interessa come, ma queste persone non devono più stare nelle stazioni. Non mi interessa il come - ripete - ma serve una soluzione immediata. Assumete più agenti, non so, ma serve un cordone sanitario attorno alle stazioni. Queste persone lì non ci devono entrare. Vanno tenute fuori perché in questi luoghi sono pericolose. Vadano dove vogliono, ma lì, ripeto, non ci devono stare". E l'appello di Del Debbio è diventato virale sui social.