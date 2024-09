Coffe Break, Barbara Fusani: "Attentato a Trump? Di chi è la colpa", la tesi choc

16 settembre 2024 a

Barbara Fusani a Coffe break su La7 la spara grossa. Davanti al secondo attentato subito da Donald Trump esprime una teoria piuttosto curiosa. Il focus infatti non è clima d'odio che la sinistra dem ha costruito attorno al tycoon, no, il centro del commento della Fusani è dedicato proprio a Trump. "Quanto accaduto ieri sera è il frutto del clima di odio che è stato cerato proprio da Trump che da quando ha perso le elezioni del 2020 ha messo su una campagna contro i magistrati. I tentativi di ucciderlo e il clima che si respira negli Stati Uniti sono il frutto della parole di Trump".

Insomma, il mondo al contrario: la vittima di aggressioni e tentativi di attentato diventa il carnefice. Eppure l'attentatore di Trump sui social sposava con un certo entusiasmo lo slogan di Biden e Kamala: "La democrazia è in ballo in questa elezione”. Un mantra usato dai dem per screditare i trumpiani e soprattutto il tycoon. Per capire la gravità di quanto accaduto è sufficiente ricordare il primo attentato neu confronti di Trump o scorso 13 luglio quando un cecchino, subito abbattuto, ha cercato di centrare il volto dell'ex presidente ferendolo, per fortuna, soltanto di striscio all'orecchio. Ma a seminare odio è Trump...