Affari Tuoi, la lezione di Ornella fa impazzire i social: "Scelleratamente hanno accettato"

Ad Affari Tuoi è la serata del trionfo di Ornella e del marito Giuseppe. La coppia palermitana davanti a un attonio De Martino si porta a casa 300.000 euro. Una vera e propria scalata verso il pacco più ambito che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino alla fine quando da parte erano rimasti il pacco da 300.000 e quello da 200.000. Un vero e proprio bagno nella fortuna che ha stupito perfino De Martino impazzito nei festeggiamenti con la coppia.

Il pacco vincente è stato il numero 8. La puntata di giovedì 26 settembre entrerà di diritto nella storia di questo programma. Ma mentre i palermitani sono impegnati a far festa con la bella Ornella che ha fatto letteralmente impazzire i social per il suo fascino, c'è chi su X ricorda qualche dettaglio statistico non da poco: "Pillola statistica: contando anche l’edizione di Amadeus, è la seconda volta che una concorrente siciliana arriva ad avere 200.000 e 300.000 in gioco come pacchi finali. L’altra volta furono scelleratamente accettati 77.000 euro prima nonostante un tabellone a favore". Insomma, Ornella e Giuseppe non hanno ripetuto l'erroe commesso dai loro predecessori. E il risultato si è visto. Eccome se si è visto...