Che tempo che fa, la gaffe social su Amadeus: "Sonno da 14 giorni"

Amadeus a Che tempo che fa ha parlato degli ascolti di "Chissà chi è". Lo ha fatto senza usare giri di parole. Ecco cosa ha detto davanti a Fabio Fazio accomodandosi nella poltroncina dello studio di Nove: "Ascolti di Chissà chi è? Sapevo che sarebbe andata così, sono in onda da 14 giorni e ho un contratto di 4 anni, mancano un po’ di centinaia di puntate. Quando si inizia il percorso è come fare un viaggio nuovo in una rete nuova quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto e di far sapere alle persone che sono qua. Perché quando io ho fatto il tutorial del Nove, e mi hanno anche criticato, l’ho fatto per un motivo. Quando vado a fare la spesa, a portare il cane fuori, la gente mi ferma e mi chiede 'quando torni sul Nove?', ed io ‘signora ci sono già da due settimane’. Soprattutto quelli che hanno una certa età. Alcuni si lamentano che non riescono a vedere il Nove così gli dico che devono risintonizzare il digitale terrestre".

Poi ha aggiunto: "Le persone vanno portate, vanno abituate, ma non si abituato in due settimane, magari ce ne vogliono dieci. Ero certo, non sono sorpreso. Lo avevo detto in conferenza stampa: spero di ripartire dal 3%! La gente mi sta attaccando violentemente sopra alcuni giornali, ma ci sta, sono abituato. Non capiscono però che certe scelte sono personali. Ho 63 anni, ho fatto cose belle. Arrivato a un certo punto avevo voglia di sperimentare. Io sono irrequieto, chi mi conosce lo sa".

E nella presenza di Amadeus a Che tempo che fa c'è stato anche un piccolo scivolone sui social. Infatti su X è apparsa questa didascalia che ha accompagnato l'intervento di Amadeus: "La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti. Quando tu inizi sapevo che sarebbe andata così. Sonno in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto". Quel "sonno" al posto di "sono" sembra quasi una beffa del destino.