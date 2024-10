Affari Tuoi, l'accusa infamante su Louis: "Sapete perché hanno fatto vincere i gemellini"

18 ottobre 2024 a

Ad Affari Tuoi accade di tutto. È la sera di Louis della Valle d'Aosta. Di fatto il concorrente, accompagnato dal fratello gemello Andrè, ha giocato la partita perfetta. Zero sbavature. Ha fatto fuori quasi tutti i pacchi blu come birilli tenendosi da parte pacchi rossi pesantissimi.

Le offerte ovviamente sono state rispedite al mittente. La più alta rimasta nel trita-documenti è stata di più di 40.000 euro. Ma Louis ha deciso di fatto di tirare dritto e di mettersi al sicuro la partita usando un rito particolare: mani giunte e meditazione a inizio gara.

E in effetti quel gesto ha portato davvero bene. Il concorrente si è portato a casa bem 200.000 euro e si tratta della seconda vincita più alta in questa stagione di Affari Tuoi. Il concorrente nel corso della puntata si è consultato più volte con il fratello per decidere il da farsi. E a quanto pare le aprole sussurrate all'orecchio di Lousi da Andrè hanno funzionato. Il trionfo di Louis è stato accompagnato da un vero e proprio boato in studio. Ma qualche telespettatore complottista sui social ha avuto il coraggio di dire che la vittoria è stata "organizzata" per lanciare Don Matteo con il traino dello share. Follia pura.