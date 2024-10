Most ridiculous, Zaggia e Sacca commentano l'esilarante"follia umana" su Comedy Central

24 ottobre 2024 a

a

a

Torna con la sesta stagione Most Ridiculous, show comico condotto da Edoardo Zaggia e Alberto Sacca in onda tutti i mercoledì alle 21 con due nuovi episodi su Comedy Central (canale 129 SKY e in streaming su NOW, disponibile su Paramount+ dal 25 ottobre).

Il lato più esilarante della follia umana in un’ora di risate a non finire. Nella nuova stagione i due conduttori porteranno sul piccolo schermo una collezione di video amatoriali che faranno ridere ma anche vergognare. I video più demenziali e assurdi che navigano indisturbati sul web con il commento dissacrante di Zaggia e Sacco: sport estremi, bambini pericolosi, matrimoni dal lieto fine discutibile e situazioni che sfidano ogni razionale logica, saranno i protagonisti indiscussi di questa nuova avventura.

Zaggia e Sacco non sono solo i volti di alcuni trend andati virali sul web, ma due creator ormai affermati anche offline che hanno saputo incantare oltre 100.000 tra utenti e spettatori, con il loro show su YouTube "Rubrichette" e il podcast "Katia". La sesta stagione di Most Ridiculous è prodotta per Comedy Central da Erazero e scritta in collaborazione con Federico Basso (Zelig C-Lab e Zelig Off) e Maria Cafagna.