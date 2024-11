Littizzetto contro Trump e Musk: "Gruppo Messa satanica", fuori controllo per questa foto

Roberto Tortora 25 novembre 2024 a

Luciana Littizzetto senza freni contro Donald Trump ed Elon Musk e l’invettiva, sotto forma di battuta comica, arriva dalla consueta vetrina domenicale di Che Tempo Che Fa su Nove, programma d’intrattenimento condotto da Fabio Fazio.

Prendendo spunto dalla foto in cui, su un aereo, ci sono il neo-eletto presidente degli Stati Uniti, suo figlio, il tycoon della Tesla e Robert F. Kennedy Jr, prossimo segretario al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, la Littizzetto ha così commentato sarcasticamente: "Donald Trump questa settimana ha pubblicato questa meravigliosa foto. Guarda, sembra il bar di Guerre Stellari, il gruppo messa satanica. Mancano solo Hannibal Lecter, i fratelli Menéndez e Jeffrey Dahmer”.

Poi, ritornando su questioni decisamente più serie, Luciana Littizzetto si esibisce in un monologo contro la violenza sulle donne, questo molto più condivisibile: “Se ti chiede cosa fai perché gli interessa, È NORMALE. Se vuol sapere sempre dove sei e ti geolocalizza con il cellulare, NON È NORMALE. Se dice una cosa inappropriata in un momento sbagliato, È NORMALE e spesso è un ministro. Se prima ti insulta e poi dice che scherza, NON È NORMALE. Se ti dice: se mi ami davvero, mi devi obbedire, NON È NORMALE. Se ti urla e ti spinge e poi dice che è solo nervoso NON E’ NORMALE".

"Se controlla i tuoi soldi e il tuo conto in banca, NON È NORMALE. Se pretende il pin del tuo cellulare. NON È NORMALE. Se ti dice: ma come cazzo ti sei vestita…NON È NORMALE. Se quando parli ti dice stai zitta, non capisci niente…NON È NORMALE. Se spia i tuoi like, NON È NORMALE. Se vuole che ti tolga da Instagram, invece lui ci rimane e mette like a ballerine di pole dance, NON È NORMALE. Se è gelosissimo, e vuole controllare chi vedi e quando, è un secondino e non è un compagno, e NON E’ NORMALE. Se dice che quello che fa lo fa per il tuo bene – prosegue la comica torinese - e poi ti fa un occhio nero NON E’ NORMALE cara amica. Se hai il dubbio che qualcosa nella tua storia non sia normale… ricordarti che INVECE È NORMALE chiedere aiuto. Questo è il numero antiviolenza 1522. il Numero nazionale completamente gratuito e anonimo, troverai persone sapranno ascoltarti, e che parlano anche tantissime lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese, polacco… Quindi puoi parlare come vuoi, e non sarai giudicata, ma solo ascoltata”.