Casa a Prima Vista, com'era Nadia Mayer prima del successo: immagini impensabili

Questo è stato l'anno della consacrazione per Casa a Prima Vista, lo show in onda su Real Time. E, soprattutto, è stato l'anno del successo per tutti i volti più noti del programma che grazie alla fama televisiva sono diventate delle vere e proprie star. Ne è un chiaro esempio Nadia Mayer, l'agente immobiliare che fa parte della squadra di Roma assieme a Blasco Pulieri e Corrado Sassu.

La "Queen del gruppo" - come viene definita dai suoi colleghi - è una delle protagoniste più amate di Casa a Prima Vista. Ha 60 anni e lavora su Roma. Sebbene in tv appaia sempre meravigliosa e impeccabile, ci tiene a precisare che nella quotidianità è l'esatto opposto, ama prendersi cura del suo orto in stivali di gomma e abiti casual.

Ma com'era prima del successo? A soli 15 anni aveva intrapreso la carriera da modella, salvo poi ritirarsi dalla scena dopo la nascita del terzo figlio. Poi si è avventurata nel settore immobiliare e si è resa conto che fin da bambina aveva sempre avuto la passione per le case. Spulciando sui suoi profili social, si può ammirare una Nadia giovanissima: capelli lunghi e lisci, orecchini maxi e rossetto a effetto over-liner. Poi ci sono quei bellissimi occhi azzurri, che sono rimasti sempre gli stessi.