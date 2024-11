Casa a prima vista, Ida Di Filippo e il dettaglio indiscreto: "Sempre lì?", cosa spunta nel suo appartamento

28 novembre 2024 a

Uno dei segreti dello strepitoso successo di Casa a prima vista, lo show immobiliare di Real Time in vacanza da novembre e pronto a tornare in onda a gennaio, è senza dubbio il rapporto che lega i sei agenti immobiliari al pubblico. E in questo senso, al di là del format televisivo brillante e simpatico, conta parecchio l'empatia dei protagonisti sui social, dove pubblicano video, foto e storie equamente divise tra lato professionale e privato. In ogni caso, sono sempre prodighi di consigli verso chi deve comprare od organizzare casa, partendo spesso da esperienze personali.

Prendiamo Ida Di Filippo. Insieme a Mariana D'Amico e a Gianluca Torre, famoso anche con il soprannome di Biscottino, è attiva a Milano dove però ha portato tutta la sua carica di "donna del Sud", come ama spesso ripetere. Compresa la passione per la cucina. Anche per questo, in un video su Instagram in cui condivideva gli spazi del suo appartamento, sottolineava l'importanza della convivialità mostrando la sua cucina ma soprattutto il tavolo da pranzo: "Un tavolo da 8 serve sempre, perché bisogna invitare gli amici", puntualizza prima di distendersi sul divano a L color tortora.

Il tour partiva dall'ingresso, proseguiva in camera da letto ("Armadi con 6, meglio 8 ante. Se sei, 4 per lei e 2 per lui. O anche 5 e 1..."), passava per l'angolo "smart working" ("Pensate sempre a una scrivania") e si concludeva nel reparto giorno. L'occasione è buona per i tanti appassionati di commentare ed esprimere la loro ammirazioner per Ida. Qualcuno addirittura esagera e domanda: "Vivi ancora a Trezzano?". Ovviamente, nessuna risposta.

"Senza nulla togliere agli altri (ognuno ha il suo punto di forza) ma sei sa sempre la nostra preferita: troppo simpatica e molto easy anche se professionale. Penso che sapresti capace di vendere anche il ghiaccio agli eschimesi", si complimenta una fan. "Da poco ho scoperto la vostra Casa a prima vista e mi divertono molto i vostri battibecchi e le visite che fate: bravi tutti!! Lei è particolarmente simpatica e mi permetto di farLe una domanda ...non sarebbe simpatico, soprattutto per case tutte da ristrutturare poterne vedere poi la ristrutturazione avvenuta? Sarebbe interessante vedere come si è trasformata la casa....La ringrazio e Le faccio molti auguri per il Suo lavoro...", la butta lì un'altra telespettatrice. E qualcuno si offre: "Simpaticissima cerco urgente casa per mio figlio a Bologna quando ci andate?".