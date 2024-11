Stefano De Martino da bambino, la foto che ha fatto impazzire i fan

28 novembre 2024 a

a

a

Grazie alla conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino sta raggiungendo ancora più seguito. Il suo programma è tra i più seguiti nel palinsesto televisivo italiano: lo showman napoletano è riuscito in fretta a far dimenticare Amadeus, ora passato sul Nove. E ha batterlo in termini di ascolti. I telespettatori lo adorano: amano il suo modo di fare, i suoi balletti e la sua simpatia contagiosa. E il suo successo si sta riflettendo anche sui social.

Di recente Stefano De Martino ha pubblicato una foto su Instagram di lui da bambino. Nell'immagine si vede un giovanissimo bimbo intento a "preparare caffè" in un bar. Più nello specifico, il Bar Stella nel 1992. Il locale, infatti, era appartenuto prima al nonno e poi al papà del celebre conduttore. Ma i fan di Stefano De Martino hanno notato una somiglianza impressionante con Santiago, il figlio che il conduttore ha avuto con l'ex compagna Belen Rodriguez.

"Mi fa il maialino". Stefano De Martino si avvicina alla concorrente e... Clamoroso ad Affari Tuoi

"Santiago ti somiglia tantissimo", ha scritto un utente sotto il post pubblicato su Instagram. "Sembra Santiago", il messaggio di Roberta. Dello stesso avviso anche un altro utente: "Saniago è la tua copia". Il post ha avuto un successo pazzesco, superando in pochissimo tempo i 50mila "Mi piace".