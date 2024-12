Anna Pepe, rissa al concerto e lei ferma tutto: "Ma che c... di voglia avete?"

10 dicembre 2024 a

"Raga, ma che ca**o di voglia avete di picchiarvi sotto la neve al concerto della Baddie? Che qua siamo tutti felici e presi bene": Anna Pepe, una delle cantanti più affermate nel panorama musicale italiano, è stata costretta a interrompere il suo concerto a causa di una rissa scoppiata tra due ragazzi che erano lì a vederla. L'artista non è riuscita a non accorgersi di quanto successo proprio nelle prime file sotto al palco, dove due suoi fan prima hanno iniziato a discutere e poi sono finiti alle mani. La preoccupazione della cantante, però, è stata una nello specifico: "Tutto a posto voi ragazze? L’importante che non rompono il c***o a voi ragazze, che veramente…".

In molti, tra il pubblico, hanno apprezzato il gesto della cantante, applaudendola a lungo. Non è la prima volta che succedono episodi del genere ai concerti della Pepe, che finora ha vissuto diversi inconvenienti durante i suoi live: qualche settimana fa, ad esempio, una bambina è scomparsa per qualche istante ed è stata ritrovata in un secondo momento, facendo preoccupare non solo chi era con lei al concerto, ma anche l’artista stessa. In un'altra occasione, invece, la rapper ha fatto salire un fan per cantare insieme, ma quest’ultimo ha confessato di stare per vomitare dall'emozione.

Le risse ai concerti, purtroppo, non sono una novità. Basti pensare che solo qualche settimana fa Laura Pausini fu costretta a smettere di cantare il suo brano "Tra te e il mare" a Torino per invitare due ragazze che stavano litigando a fermarsi: "Andate al concerto di altri cantanti. Ma è possibile che tutte le sere c'è qualcuno che si picchia? Ma dove stiamo?". E ancora: "Non mi interessa sapere chi ha torto e chi ha ragione, non mi interessa neanche sapere perché. Non si può litigare mai, non si può litigare davanti alla gente e davanti ai bambini. Smettetela oppure andate a vedere altri cantanti perché a me dà molto fastidio la violenza".