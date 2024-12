Affari Tuoi, Stefano De Martino sotto accusa: "Ha flirtato con Giuseppina davanti al fidanzato"

13 dicembre 2024 a

"Bambina piccolina, patatina...". Venerdì 13 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione, la concorrente che ha giocato in studio è stata Giuseppina, in rappresentanza della Regione Sardegna. La ragazza era già nota ai telespettatori dello show, dato che in passato il conduttore aveva ironizzato con un concorrente dicendo che: "Non ci si deve mai fidare dei bar della Sardegna". Giuseppina di professione fa la funzionaria comunale e ha giocato col pacco numero 15 , insieme a Luigi, suo compagno. Entrambi vivono a Cagliari, dopo essersi innamorati a Bologna.

I telespettatori si sono subito fiondati sui social per postare commenti entusiasti verso Giuseppina. "Praticamente e sei una giovane ragazza mora e di bella presenza, hai il 100% di possibilità di partecipare ad Affari Tuoi", ha scritto Orlando su X. "Finalmente Giuseppina... non se ne poteva più di quella canzoncina piccolina piccolina col pacco piccolino", il commento invece di federico.

Ma in tanti si sono chiesti a chi assomigli il fidanzato di Giuseppina. Alcuni hanno azzardato un paragone con Mario il famosissimo personaggio del videogioco Supermario Bros: "Ma Luigi è Mario Bros". Altri ancora, invece, con l'ex leggenda dell'Inter e della Nazionale Italiana Giuseppe Bergomi. Ma c'è anche chi mette sotto accusa Stefano De Martino. Il motivo? Avrebbe flirtato fino a ora con Giuseppina: "Mi state dicendo che Luigi per circa un mese ha dovuto assistere ai teatrini di Stefano che flirtava pesantemente con Giuseppina??", si è chiesta Stefania.