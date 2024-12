Amadeus confessa il suo tormento su Nove: "Non è facile passare al 3%"

26 dicembre 2024 a

Per la prima volta dopo anni di grandi show, Amadeus trascorrerà il Capodanno lontano dalla televisione. Il conduttore, che ha accompagnato il pubblico di Rai 1 fino alla mezzanotte con eventi indimenticabili, quest’anno cede il testimone a Marco Liorni, che condurrà lo speciale "Capodanno Rai" da Reggio Calabria. Impossibile fare altrimenti, considerato il suo passaggio a Nove.

In un’intervista rilasciata insieme alla moglie Giovanna Civitillo al settimanale Confidenze, Amadeus ha raccontato di aspettarsi una serata diversa dal solito: "Finalmente vivrò un Capodanno tranquillo, lontano dal palco. Sarà una novità per noi". Giovanna ha aggiunto: "Per anni abbiamo brindato dietro le quinte, ora ci godremo una serata al caldo, lontani dal frastuono delle piazze". Un Capodanno in famiglia, insomma.

Amadeus ha approfittato dell’occasione per riflettere sulla sua carriera, celebrata nel libro autobiografico Ama. Partito dalle radio nella squadra di Cecchetto, ha raggiunto il successo sul piccolo schermo e conquistato il palco dell’Ariston, che ricorda con affetto: "Quelle emozioni mi mancheranno, sarebbe una bugia dire il contrario". Tuttavia, non sono mancati momenti complessi: "Fare le cose bene richiede impegno. La fatica c’è stata, ma avere Fiorello al mio fianco è stato un supporto impagabile. Mi trasmetteva una grande serenità", ammette.

Il recente passaggio dalla Rai al canale Nove ha segnato un punto di svolta nella carriera del conduttore, non privo di sfide: "Passare dal 73% di share di Sanremo al 3% di Chissà chi è in pochi mesi è stato un bel colpo. Credo di aver stabilito un record, ma amo le sfide. Questo cambiamento è una di quelle", spiega Amadeus.

Amadeus ha parlato anche di suo figlio Josè, che il pubblico ha imparato a conoscere grazie alle apparizioni al Festival di Sanremo. Oggi il giovane milita nell’under 16 dell’Udinese, ma non è escluso che un giorno possa seguire le orme paterne: "Ama la musica, conosce tutti i testi delle canzoni a memoria ed è sveglio. Gli ho sempre detto di inseguire le sue passioni, qualunque esse siano", ha concluso il conduttore.