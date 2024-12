Michelle Hunziker spezza il tabù: "Io e l'autoerotismo", confessioni piccanti

29 dicembre 2024 a

a

a

Dice di avere un'età biologica di 25 anni, Michelle Hunziker, la metà della sua età anagrafica. "Il kloto non mente. Dicono abbia il gene dei centenari", scherza la showgirl svizzera, ex moglie di Eros Ramazzotti da cui ha avuto la figlia Aurora, in una intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera.

Aurora e il genero Goffredo l'hanno resa da poco più di un anno la nonna più sexy d'Italia e al di là dei segreti di salute e bellezza ("Integratori (fondamentali omega 3 e non solo), cibo sano, sport, e va bene anche la zumba") la protagonista e conduttrice di tanti show Mediaset a partire da Striscia la notizia rilancia la parola chiave: "Amore". Compreso quello per se stessi.

Un bikini mostruoso a 49 anni. La foto che fa impazzire tutti: la riconoscete? | Guarda

"A-M-O-R-E è dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine tutti bellissimi ormoni (in natura) che oltre e regalare euforia e felicità danno bellezza alla pelle. Perché non esiste solo il piacere del cibo e se non si ha un partner dobbiamo saper gratificarci lo stesso".

E qui il discorso si fa piccante, perché l'accento cade (anche) sull'autoerotismo femminile. "Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto. È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne che troppo spesso prese dallo stress, della quotidianità, dalle angosce ci chiudiamo, ci blocchiamo".

"Voglio essere buona o cattiva?". Halle Berry, la foto in costume è clamorosa | Guarda

"Non va bene - sottolinea ancora la Hunziker -. Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e la sessualità. Amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo. Con Goovi me ne occuperò, come ha fatto negli States Gwyneth Paltrow, bisogna smetterla di vederla come una cosa 'sconcia', non lo è. E' self love e fa bene come un bagno caldo, una serata con le amiche, un'ottima cena. Ne posso parlare serenamente perché un po' di vita l'ho vissuta, sono una mamma e anche una nonna quindi vado ascoltata". E anche ammirata, aggiungerà più d'uno.