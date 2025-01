Casa a Prima Vista, al via la quarta stagione: ecco la data della prima puntata, c'è una sorpresa

18 gennaio 2025 a

a

a

Dopo tanta attesa, ora è ufficiale. La quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare reality show in onda su Real Time, avrà inizio il 17 febbraio. Tornano gli agenti immobiliari più famosi d’Italia che, puntata dopo puntata, gareggeranno per stabilire chi sarà il migliore di questa edizione. Il format rimane pressoché inalterato. Ci sono due squadre: quella milanese e quella romana. La prima vanta personalità del calibro di Gianluca Torre, Mariana D'Amico e Ida Di Filippo. La seconda, invece, vede tra le proprie fila Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer. E, come sempre, non mancheranno i colpi di scena.

Nel frattempo, i volti di Casa a Prima Vista si sono dati da fare per districarsi in nuovi progetti lavorativi. Corrado Sassu e Blasco Pulieri, per esempio, hanno creato un podcast che sarà visibile sul loro account Youtube. Il loro obiettivo è soddisfare tutte le curiosità dei telespettatori che sono molto interessati a conoscere tutti i segreti del mondo dell'immobiliare.

"La mamma di un mio amico...": la clamorosa confessione di Gianluca Torre

Anche Gianluca Torre ha creato un podcast, chiamato curiosamente Casa Perfetta. Il format, però, è diverso. Al centro del programma ci sono infatti i grandi ospiti. La prima, per esempio, è stata Diletta Leotta. E per le prossime puntate sono in programma grandi sorprese.