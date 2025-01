Jasmine Carrisi, com'era e com'è: "Come mi ha fatto mamma", schiaffo a chi la odia

Roberto Tortora 28 gennaio 2025 a

Una Carrisi nella soap opera più famosa al mondo. È Jasimine, che di recente ha fatto una comparsata in “Beautiful”, dopodiché la figlia di Al Bano è entrata anche nella casa del Grande Fratello per supportare la zia Amanda. Classe 2001, nata dall’amore del cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, ha un fratello minore, Al Bano Junior. Alla carriera universitaria a Milano ha subito preso il posto quella canora, con il primo singolo pubblicato, dal titolo "Ego", e la compartecipazione con il papà nel 2020 da coach in “The Voice Senior”. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo a 17 anni, nel 2018 al cinema ne “La dama e l’ermellino”.

Da lì in poi la sua carriera esplode. Nel 2023 partecipa alla versione georgiana di “Ballando Con Le Stelle”. Sebbene oggi abbia ancora solo 23 anni, Jasmine ha avuto una vera e propria evoluzione, passando da un aspetto più acqua e sapone a un look più aggressivo. Potenza del trucco e delle magie del parrucco, Jasmine Carrisi ha saputo rinnovarsi, giocando con il suo aspetto e cambiando pelle molte volte. Ciglia finte, extension, make-up fantasioso, a volte con l’effetto di crearle qualche anno in più e questo l'ha fatta finire al centro di non poche polemiche.

Critiche a volte pesanti sul suo utilizzo della chirurgia, ma lei si è sempre difesa, come in un’intervista al settimanale “Nuovo” del 2022: “Non sono una che cerca la perfezione a tutti i costi. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”. Di recente, poi, un post di sfogo per reagire ai troppi attacchi mediatici: “Peccato che non abbia fatto ricorso alla chirurgia se non aver rimpolpato le labbra, ma ovviamente la ragione di questo odio è più radicata. Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili”. Una Carrisi, del resto, farà sempre discutere a prescindere.