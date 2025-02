Sanremo 2025, Maria Sole Pollio? Esplode il caso "piccante": occhio al seno...

08 febbraio 2025 a

In attesa di scoprire come andrà a finire con Fedez, Achille Lauro e Marco Masini, al Festival di Sanremo abbiamo già il primo "scandalo femminile", o giù di lì. Uno dei nomi più attesi di tutta la galassia-Ariston allestita dal conduttore e direttore Artistico Carlo Conti è quello di Maria Sole Pollio, giovane conduttrice napoletana che affiancherà i "veterani" Bianca Guaccero e Gabriele Corsi nella conduzione del PrimaFestival, in onda dall’8 al 15 febbraio su Rai 1.

La 21enne ha già una solida carriera alle spalle, avendo esordito da bambina nel mondo dello spettacolo recitando per due stagioni nella fiction Don Matteo e poi al cinema in Se son rose di Leonardo Pieraccioni. In tv, è a Battiti Live su Italia 1 che le ha permesso di avvicinarsi anche al mondo della musica, così come in radio a 105 Loves music su Radio 105.

Tv e radio le hanno garantito anche una notevole fama sui social, da Instagram a TikTok: "Per me sono stati una scoperta e dei grandi amplificatori - ammette a Vanity Fair -, ho capito che se ben utilizzati potevano essere un megafono potentissimo con cui far arrivare le proprie passioni, cosa che continuo a sfruttare tutt’oggi. Col tempo ovviamente sono cresciuta io e con me è cambiato il mio modo di comunicare ma con i followers ho sempre un rapporto amichevole, tendo a portarli virtualmente con me nelle mie giornate".

Una vicinanza con qualche risvolto tra il divertente e l'imbarazzante: "Mi chiedono tutti se mi sono rifatta il seno e continuo a ribadire di no! Sono semplicemente cresciuta, da bambina sono diventata una giovane donna e il mio corpo sta cambiando. Poi non avrei problemi ad ammettere il ritocco, nel caso".