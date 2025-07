Bianca Guaccero stronca i rosiconi: "Poco da aggiungere"

Sipario per TecheTeche Top Ten, la versione rinnovata di Techetechetè condotta da Bianca Guaccero. L'ultima puntata è andata in onda domenica 20 luglio. Già questa sera, lunedì 21, si torna al format classico. Alla notizia della fine del programma, in molti hanno esultato: la trasmissione, che aveva preso il posto di Affari Tuoi, era finita nel mirino degli haters sulla piattaforma X.

Intanto la Guaccero su Instagram ha scritto: "Amici ho uno scoop da darvi! Ci rivediamo presto con una nuova edizione di TecheTeche Top Ten e tra pochissimo su Rai 1, 20.35. Vi dico solo che siamo già al lavoro per voi. Grazie veramente a tutti. Grazie Rai 1. A prestissimo". E a corredo un video in cui dice: "Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati all'ultima puntata di TecheTeche Top Ten di questa nuova edizione. Mi sembrava doveroso ringraziarvi, ringraziarvi tutti per l'affetto che sempre mi dimostrate, ma in questa circostanza in particolare per i ricordi che avete condiviso con me, per le emozioni che ci siamo scambiati".