The Voice Senior, è "Franco del Grand'Italia": delirio totale, chi è quest'uomo

Ormai è appurato: The Voice Senior è qualcosa di diverso dalla Corrida. I concorrenti dello show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici non sono dilettanti allo sbaraglio, anzi.

Sono sì aspiranti cantanti, ma la loro ambizione artistica nella maggior parte dei casi è stata condizionata dai tornanti della vita, dagli scherzi del destino, dall'essersi trovati nel momento sbagliato al posto giusto o viceversa, oppure semplicemente dall'aver privilegiato l'amore o la famiglia nel momento delle scelte decisive, quelle che condizionano una carriera e una esistenza.

Qualcuno, in realtà, la fama l'ha raggiunta, magari anche solo nella sua stretta cerchia di conoscenze. Nel "paesello", si diceva un tempo. E' il caso per esempio di Francesco Benedetto, detto Franco, che a Celle Ligure, piccolo Comune marittimo in provincia di Savona.

Il sito locale IVG, non a caso, sottolinea come "la sua bella voce, in paese, e non solo, la conoscono tutti". Ma l'essersi esibito al cospetto di quattro giudici vip come Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D'Alessio gli ha regalato una opportunità enorme.

La scelta della cover è stata importante: Franco ha cantato Un senso di Vasco Rossi, uno dei brani più poetici nello sterminato canzoniere del Blasco. E così Francesco, che a Celle è per tutti il "Franco del Grand'Italia", il ristorante che gestisce con bravura e simpatia, è da venerdì sera anche Francesco il cantante. Non male, come soddisfazione.