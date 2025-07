Vasco Rossi estremo, Solieri: "Calci, strizzate proprio lì, ginocchia insanguinate"

Ma Riva non era l'unico a finire nel mirino. "A me Vasco toglieva una scarpa e la lanciava alla gente a ogni concerto: nell'85 dal vivo mettevo una tuta nera con strisce laterali fuxia e sneakers bianche, lui me ne toglieva una e la buttava al pubblico, poi mi saltava addosso e mi strizzava i cosiddetti ... E tutte le volte mi ricompravo le scarpe".

E sugli eccessi tipisce delle rock band, Solieri precisa: "Eccessi... - riporta La Stampa -, giravano molte bottiglie di whisky, è vero, ma non col concetto di strafarsi, perché poi andavamo in discoteca a caccia di qualche bella ragazza. Anche oggi con gli amici ci troviamo in trattoria a rimembrare i vecchi tempi e magari vanno giù sette grappe a testa, ma io ho sempre fatto vita sana e mi sono tenuto in forma. Qualcuno di noi ci dava dentro tutti i giorni, ma dopo qualche volta che capitava a me, mi faceva schifo anche una birra".

Poi i rapporti con Vasco sono cambiati: "Ci fu una litigata nel 2012, a causa di un titolo di giornale. Gli auguro tutto il bene possibile e so che lui fa lo stesso con me. Ci sono personaggi che hanno bisogno di cambiamenti, lo fece anche David Bowie con Mick Ronson dei suoi Spiders from Mars, e infatti Vasco ogni anno cambia qualche musicista".