Reazione a Catena, i Doppia coppia sconcertanti: "La prima che viene in mente"

Nella puntata di Reazione a Catena del 14 settembre i campioni in carica, il trio Doppia Coppia di Novellara (Reggio Emilia), hanno conquistato un'altra vittoria. La squadra, composta da Luca, Serena e Samuele, deve il nome alla particolarità che Serena è gemella di uno dei membri e fidanzata dell’altro. Al loro terzo tentativo nel gioco finale, L’Ultima Catena, i Doppia Coppia sono riusciti a indovinare la parola misteriosa, “RISVOLTO”, vincendo il montepremi della serata.Il premio, dopo alcuni dimezzamenti e l’acquisto dell’ultimo elemento, ammontava a 25.500 euro. Grazie a questa vittoria, il montepremi totale accumulato dalla squadra ha raggiunto i 56.141 euro, consolidando il loro successo nel programma.

La performance dei Doppia Coppia è stata elogiata per la bravura e la determinazione dimostrata nel risolvere il gioco finale, un momento clou della trasmissione, disponibile al minuto 66.00 circa del video della puntata.Reazione a Catena continua a coinvolgere il pubblico con le sue sfide linguistiche, e i Doppia Coppia si confermano protagonisti di spicco, capaci di affrontare con successo le complessità del gioco. La soluzione del gioco, “RISVOLTO”, è stata riportata in calce all’articolo, evidenziando l’abilità del trio nel collegare le parole e arrivare alla risposta corretta, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. Ma qualcuno su X punge i Doppia Coppia: "Ci fosse una sera che la sanno collegare...dicono sempre l'unica che gli viene in mente ed è quella giusta", la polemica è servita.