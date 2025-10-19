Reazione a Catena, figuraccia de Le Tre Stagioni: "Poco acculturate"

Libero logo
domenica 19 ottobre 2025
Polemica a Reazione a Catena. Ancora una volta nel mirino dei telespettatori del programma di Rai 1 ci sono finite le concorrenti vincitrici: Le Tre Stagioni. Il motivo? "Certo che queste tre, benché siano laureate, sono parecchio poco acculturate. Molière ed il suo più grande best seller L’avaro", si legge su X. E sotto all'osservazione non mancano i commenti: "Comunque trattasi di commedia, non di libro", replica un utente al quale la telespettatrice risponde: "Infatti". Ma non è tutto, perché un altro scrive: "Addirittura è stato detto composizione ... l'avaro di Wagner". Insomma, una gaffe non passata inosservata.

In ogni caso quella di domenica 19 ottobre è stata l'ultima puntata della stagione. Da domani torna L’eredità. Puntuale da lunedì 20 ottobre alle 18,40, Marco Liorni condurrà, per il terzo anno consecutivo, il programma insieme alle professoresse, la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani.

Anche per quest'anno non mancheranno novità. Tra questi un nuovo gioco al quale dovranno sottoporsi i concorrenti per guadagnarsi il posto alla ghigliottina: "1, 2, 3…". Partendo appunto da tre indizi, il concorrente dovrà indovinare l’oggetto o l’argomento misterioso, per continuare la sua avventura.

