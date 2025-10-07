Reazione a catena, le Tre Stagioni travolte: "Ma che dicono"

Nella puntata di Reazione a Catena del 6 ottobre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni (Egle, Chiara e Raffaella), hanno affrontato i Meno Dodici, un trio di amici di Genova: Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. Gli sfidanti si sono presentati spiegando il loro nome: “perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all’intesa vincente”.

Tuttavia, nell’Intesa Vincente, le Tre Stagioni hanno prevalso, indovinando 8 parole contro le 4 dei Meno Dodici, accedendo così all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 137.000 euro.Nell’Ultima Catena, il premio è stato ridotto a 34.250 euro. Gli indizi forniti erano “Segnale”, una parola che iniziava con “Ra” e finiva con “O”, e il terzo indizio, “Partire”, regalato dal programma poiché le campionesse non avevano usato jolly. Le Tre Stagioni hanno scelto “Razzo”, indovinando la parola corretta e vincendo il montepremi. La loro performance è stata elogiata su X, con un utente che ha scritto: “Forse la squadra migliore di questa edizione, brave! #reazioneacatena”. Un altro ha commentato: “Sembrava troppo facile, ma brave #reazioneacatena”, notando la semplicità apparente della soluzione. E qualcuno su X ha anche perso la calma: "Ma che dicono??? Razzo e stop!".