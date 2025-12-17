Affari tuoi, l'ultima frase di Sonia è un disastro: "La vita mi ha dato tanto"

Nella puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, la concorrente è Sonia dalla Basilicata, originaria di Picerno. Osteopata di professione, gioca con il pacco numero 8, accompagnata in studio dal marito Francesco (arredatore di ristoranti e bar, legato a lei da 22 anni – si sono conosciuti come istruttori in palestra) e supportata in collegamento da nonna Maria, che ha imparato a scrivere i numeri proprio grazie al programma, non avendo potuto frequentare la scuola.

La partita inizia eliminando pacchi misti, tra cui quello da 100.000 euro. Dopo i primi sei tiri, il Dottore offre 30.000 euro, ma Sonia rifiuta. Con l'aiuto di nonna Maria, accetta un cambio pacco: passa dal numero 8 (che conteneva solo 1 euro) al 9.Prosegue con determinazione, eliminando il pacco nero (15.000 euro) e altri premi alti, come i 300.000 euro. Rifiuta offerte progressive: 35.000 euro (su consiglio di nonna Maria: "sono pochi"), poi 50.000 euro, motivando: "Io non ho sfumature, o tutto o niente.

La vita mi ha offerto tanto e tolto tanto, ci voglio provare".Arrivata al finale, nel suo pacco trova 0 euro. Tenta la Regione Fortunata (che valeva 100.000 euro al primo tiro e 50.000 al secondo), scegliendo Piemonte e Puglia, ma senza successo.Sonia torna a casa a mani vuote, dopo aver rifiutato somme consistenti in una partita coraggiosa ma sfortunata. Ma di certo il pubblico non le ha perdonato quella frase con cui di fatto ha rifiutato una mega-offerta del dottore da 50.000 euro: "Ho avuto tanmtop dalla vita e mi ha tolto tanto, gioco". Un secondo dopo spariscono i 300.000 euro, un vero disastro.