Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta: "Dobbiamo cambiare qualcosa"

Puntata partita nel peggiore dei modi quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 30 marzo. Simona, ingegnere dalla Calabria, gioca assieme a papà Giustino. Già con il primo tiro si parte col botto: via i 300mila euro. "Vi mancano solo i 100mila" scherza Herbert Ballerina dopo che la coppia brucia anche i 200mila euro. "Dobbiamo cambiare qualcosa, tanto tempo che non lo facciamo" incalza il conduttore di Rai 1, che invoca il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu".

Solo successivamente la partita inizia a migliorare, fino ad arrivare a una nuova mossa del Dottore: un’offerta da 15mila euro, stessa cifra dell’inizio e che Simona trita senza troppi pensieri: "Ho ancora voglia di giocare". Anche i 100mila euro vanno in fumo e non resta che sperare nel pacco nero: "Stavo andando a prendere il 17, la mia data di nascita" rivela Simona che poco prima stava per prendersi proprio il pacco con i 100mila. Insomma, l'ennesima sfortuna in una partita tutt'altro che fortunata.