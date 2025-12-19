Libero logo
Affari Tuoi, la sconcertante frase di De Martino a Bluette: "Te la sei limonata"

venerdì 19 dicembre 2025
1' di lettura

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 18 dicembre su Rai 1, la concorrente Bluette (soprannominata Memole), originaria di Moro d’Alba (Marche), ha giocato affiancata dal padre Stefano, titolare di un centro d’arredamento, con la conduzione di Stefano De Martino.L’episodio ha registrato l’assenza temporanea di Herbert Ballerina, la spalla comica del conduttore, che tornerà presto. La serata è partita con Bluette che, guidata dai consigli del padre, ha eliminato rapidamente diversi pacchi blu e alcuni rossi di valore medio-alto (100mila, 75mila, 50mila euro).Il momento più divertente e chiacchierato è arrivato con l’ingresso di Gennarino, la mascotte del programma: il cagnolino è andato dritto dalla concorrente, le ha leccato il viso e soprattutto le labbra. De Martino ha commentato ridendo: "Ma te la sei limonata, mascalzone!", scatenando risate e applausi in studio.

La “limonata” tra Gennarino e Bluette è diventata immediatamente il siparietto più leggero e virale della puntata.Bluette ha rifiutato diverse offerte del Dottore (29mila, 39mila euro) e due cambi pacco, continuando fiduciosa con il suo numero iniziale. Solo più avanti ha accettato un cambio, passando al pacco 11. Alla fine, con soli tre pacchi rimasti (1 euro, 200mila e 300mila), ha rifiutato l’ultima proposta rischiosa da 50mila e poi accettato l’assegno finale di 100mila euro, motivata dalla responsabilità verso la famiglia.Peccato: nel pacco cambiato erano nascosti proprio i 300mila euro. Bluette porta comunque a casa 100mila euro, tra emozione, lacrime e il ricordo della dolcissima (e letterale) “limonata” con Gennarino.

affari tuoi

