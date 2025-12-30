Affari Tuoi, Raffaella zittisce Herbert Ballerina: "I soldi non sono nostri"

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino del 29 dicembre, il protagonista è stato Giancarlo, rappresentante della Puglia. Originario di Cerignola e residente a Trani, lavora nel settore alimentare ed è attualmente in pausa per aprire una gastronomia. Ha giocato accompagnato dalla compagna Raffaella: i due si sono sposati 25 anni fa, poi separati, e ora sono di nuovo fidanzati, convivendo a giorni alterni per evitare la monotonia.Giancarlo ha scelto il pacco numero 12. Nei primi sei tiri ha eliminato 75.000, 10, 500, 100.000 e 1 euro, più Gennarino (che gli ha fruttato 1.000 euro di jackpot).

Il Dottore ha offerto 30.000 euro: rifiutati. Poi eliminati 0, 10.000 e 20.000 euro; proposto e rifiutato il cambio pacco.Successivamente eliminati 15.000, 5 e 50 euro: offerta 35.000 euro, triturata. Aperto il pacco nero (30.000 euro), cambio rifiutato. Eliminati altri 30.000 euro: offerta 39.000, rifiutata. Eliminato 200 euro, offerta 44.000 euro triturata. Aperto 200.000 euro, offerta calata a 30.000: rifiutata. Ultimo tiro: eliminato 100 euro, rimasti 300.000, 50.000 e 20 euro.Il Dottore ha rilanciato 44.000 euro.

Dopo un lungo ragionamento – "Abbiamo progetti, siamo in difficoltà, sono soldi veri" – Giancarlo ha accettato, portando a casa 44.000 euro più i 1.000 di Gennarino, per un totale di 45.000 euro. Il suo pacco conteneva solo 20 euro: scelta azzeccatissima che ha evitato un finale amaro. Ma non è passato inosservato uno scambio di battute tra Raffaella e Herbert Ballerina sul finale. L'attore ha infatti sfidato la compagna del concorrente: "Nel pacco ci sono 300.000 euro". Ma la risposta è stata tagliente: "Quei soldi non sono nostri, sono in palio eh...". Un ragionamento che ha strappato l'applauso del pubblico.