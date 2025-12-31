Affari Tuoi, il Dottore perde la testa con Roberto: "Bip bip", furia dietro le quinte

Nella puntata di Affari tuoi del 30 dicembre 2025, ultima dell’anno su Rai 1, Stefano De Martino conduce la gara con Roberto, magazziniere e agricoltore di Tolentino (Macerata), supportato dalla moglie Gloria, educatrice.La coppia parte con il pacco n. 15. La partita procede positivamente nei primi turni, con l’eliminazione di premi minori (tra cui Gennarino, che regala un bonus), ma anche di quelli alti come 200mila e 300mila euro.

Il Dottore propone inizialmente 32mila euro, poi abbassa progressivamente a 20mila e 24mila, ma Roberto e Gloria rifiutano tutte le offerte, determinati a continuare.Dopo ulteriori eliminazioni (inclusi i 50mila euro), prima dell’ultimo tiro arriva un’offerta a carte: di nuovo 32mila euro, rifiutata per rischiare tutto.L’ultimo pacco aperto contiene zero euro, scatenando il ballo festoso in studio. Rimangono solo due pacchi rossi: 75mila e 100mila euro. “Soldi sicuri!”, esclama De Martino insieme al pubblico.

A questo punto, il Dottore — messo con le spalle al muro e chiaramente in difficoltà — non fa più offerte in denaro. Dalla regia parte il classico “bip bip” del telefono staccato, simbolo della sua “resa” infuriata, mentre lo studio ride e applaude la beffa.Come ultima mossa difensiva, il Dottore propone il cambio pacco. Roberto, seguendo l’istinto e il numero fortunato 9 (ricorrente per Gloria), accetta e passa al pacco n. 9. Scelta vincente: dentro ci sono 100mila euro!La coppia porta a casa la maxi vincita, chiudendo l’anno in bellezza e lasciando il Dottore “sconfitto”. De Martino saluta: “Abbiamo chiuso l’anno in bellezza, auguri a tutti!”.